La definizione e la soluzione di: La pronuncia difettosa delle parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISLALIA

Significato/Curiosità : La pronuncia difettosa delle parole

Lingua cantonese (sezione Romanizzazioni del dialetto Yue e pronuncia puntuale) mutamento dalla pronuncia di inizio Ottocento). A volte, per la stampa difettosa, sembra di leggere "ä". Il diacritico per distinguere la vocale breve e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

