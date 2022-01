La definizione e la soluzione di: Prevede gli argomenti di cui si discuterà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ODG

Significato/Curiosità : Prevede gli argomenti di cui si discutera

Sinodo dei vescovi (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) svolgimento dell'Assemblea, il papa solitamente trae spunto dagli argomenti trattati e gli conferisce organica sistemazione promulgando un'Esortazione apostolica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con prevede; argomenti; discuterà; Metodo di cura che prevede sostanze in dosi infinitesimali; prevede bomboniere e partecipazioni; Quello “a cappella” non prevede accompagnamento musicale; prevede eliminatorie e una finale; Delicato come certi argomenti ; Commedia latina che rielabora argomenti greci; Insieme di argomenti che ricorrono in un opera; Elenca argomenti da discutere in assemblea sigla; Cerca nelle Definizioni