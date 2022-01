La definizione e la soluzione di: Prefisso che indica poco più di due elementi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TRI

Significato/Curiosità : Prefisso che indica poco piu di due elementi

Nomenclatura chimica (sezione La valenza e lo stato di ossidazione) contribuito, a poco a poco, alla definitiva affermazione di tale simbologia. I simboli degli elementi sono costituiti da una, due o tre lettere che derivano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

