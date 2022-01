La definizione e la soluzione di: Si leggono in Serbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RB

Significato/Curiosità : Si leggono in Serbia

Attentato di Sarajevo (categoria Storia della Serbia) Serbia e la regina Draga Mašin, rei di avere reso la Serbia un mero stato satellite dell'Austria-Ungheria, facendo salire al trono Pietro I di Serbia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con leggono; serbia; Si leggono in Cina; Si leggono in Cile; Si leggono sempre in viso; leggono i nastri magnetici; Regione storica oggi divisa fra Ungheria, Romania e serbia ; Grande città della serbia ; Città della serbia ; I confini della serbia ; Cerca nelle Definizioni