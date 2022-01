La definizione e la soluzione di: Giovanni III, re polacco in lotta contro gli Ottomani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOBIESKI

Significato/Curiosità : Giovanni III, re polacco in lotta contro gli Ottomani

Guerre ottomano-ungheresi capace voivoda (principe) di Moldavia ?tefan III cel Mare (v. Guerre ottomano-moldave) che inflisse agli Ottomani numerose sconfitte. Il crescente potere del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con giovanni; polacco; lotta; contro; ottomani; Il ponte giovanni da Verrazzano l unisce al distretto di Brooklyn; La sigla del Vangelo di giovanni ; Il Castrogiovanni ex rugbista; Il don giovanni mozartiano; Tadeusz, regista polacco ; Waclaw, scrittore polacco ; Roman Witold, filosofo polacco del '900; Witold __, scrittore polacco del secolo scorso; Relativo alla flotta ; Guidò la lotta d indipendenza sudamericana; Una presa del lotta tore; Un porto per la flotta ; Fine d incontro ; Scontro di gente armata; Un incontro di vocali diverso dal dittongo; I Nuclei contro le sofisticazioni; Era gran presso gli ottomani ; Gli ottomani vi sconfissero Venezia nel 1571; Fu conquistata dagli ottomani di Murad I nel 1362; Lo erano ufficialmente i sultani ottomani ; Cerca nelle Definizioni