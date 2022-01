La definizione e la soluzione di: Crema preparata con uova e marsala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZABAIONE

Significato/Curiosità : Crema preparata con uova e marsala

Zabaione (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) zabaglione – è una Crema dolce e spumosa a base di uova (tuorlo), zucchero e vino o vino liquoroso. Diede origine, in Italia, a noti liquori come il Vov e lo Zabov ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

