Soluzione 11 lettere : TELECRONACA

Significato/Curiosità : Il commento in diretta di una partita sullo schermo

Calcio (sport) (reindirizzamento da partita di calcio) avversaria, facendo passare il pallone oltre la linea della porta avversaria. La durata di una partita è di 90 minuti, divisi in due tempi da 45 ciascuno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

