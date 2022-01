La definizione e la soluzione di: Carlo che scrisse Letteratura come vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BO

Significato/Curiosità : Carlo che scrisse Letteratura come vita

Letteratura come vita Letteratura come vita è un saggio pubblicato da Carlo Bo nel 1938 sulla rivista Il Frontespizio, contenente i fondamenti teorico-metodici della poesia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

