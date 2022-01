La definizione e la soluzione di: Si battono approvando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MANI

Significato/Curiosità : Si battono approvando

Venezia Football Club conferma della concessione del centro al Venezia per una durata di 40 anni, approvando al contempo un progetto di ampliamento e potenziamento (presentato dal ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con battono; approvando; battono sui chiodi; Le norme che combattono il denaro sporco; Combattono per lucro; Per farlo si usano ruspe o martelli che abbattono ; Si dice approvando ; Cerca nelle Definizioni