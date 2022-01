La definizione e la soluzione di: Applicazione intransigente delle norme di sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : TOLLERANZA ZERO

Significato/Curiosità : Applicazione intransigente delle norme di sicurezza

Tolleranza zero sull'Applicazione particolarmente intransigente delle norme di pubblica sicurezza, applicato per la prima volta dall'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con applicazione; intransigente; delle; norme; sicurezza; applicazione di garze o panni intrisi; Legge dell'UE che non ha immediata applicazione ; L'applicazione che stai guardando; Lo è un'applicazione come il browser ing; Rigorosa, intransigente ; Un politico intransigente , radicale; Severa e intransigente ; E' zero per l'intransigente ; Tecnologia costruttiva utilizzata per i muri di sostegno delle autostrade; La pronuncia difettosa delle parole; Uccello delle tempeste; Pianta erbacea delle Alpi e degli Appennini; Le norme che combattono il denaro sporco; Rispondenza alle norme ; L insieme delle norme nei duelli d onore; Le norme per difendere i detentori di copyright; Un Corpo che tutela la pubblica sicurezza ; La guardia di sicurezza privata; Possono opporlo i membri del Consiglio di sicurezza ; __ di sicurezza : si apre se la pressione è troppa;