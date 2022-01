La definizione e la soluzione di: Antico vaso con coperchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLLA

Significato/Curiosità : Antico vaso con coperchio

Elpis greca, Elpìs (in greco Antico ??p??, ??p?d??) era la personificazione dello spirito della speranza. Nell'opera del poeta greco Antico Esiodo Le opere e i ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

