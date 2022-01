La definizione e la soluzione di: Antico appellativo per notai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SER

Significato/Curiosità : Antico appellativo per notai

Arte dei Giudici e notai L'Arte dei Giudici e notai è stata una delle Arti Maggiori delle corporazioni di Arti e mestieri di Firenze. Le prime notizie riguardanti questa corporazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con antico; appellativo; notai; antico centodue; antico copista di professione; Bel vaso antico con due manici alti; L antico nome di Chieti; L appellativo degli Alpini; appellativo notarile; appellativo del baronetto; 29 L appellativo del monaco; Fu titolo di notai ; Il notai o... meno noto; Il notai o ratifica quello di proprietà; Quella del contratto impegna il notai o; Cerca nelle Definizioni