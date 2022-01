La definizione e la soluzione di: Un testo pratico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANUALE

Significato/Curiosità : Un testo pratico

Editor di testo colui che mette fuori: Scopo di un editor è facilitare la scrittura di un testo. Poiché la scrittura di un testo è pratica comune a parecchie attività, esistono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con testo; pratico; Il testo dell orchestrale; testo da cui si traggono copie; testo che assomma gli interi aspetti di un tema; Il testo sacro con sure e manzil; pratico telo copricostume; pratico e leggero; E' pratico quello che si trasforma in letto; Uno studioso esclusivo dell'ambito non pratico ; Cerca nelle Definizioni