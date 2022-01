La definizione e la soluzione di: Lo è un tempio con quattro colonne sulla fronte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TETRASTILO

Significato/Curiosità : Lo e un tempio con quattro colonne sulla fronte

tempio greco (rispettivamente con quattro, sei, otto, dieci o dodici colonne sulla facciata). Raro è il caso di un numero di colonne dispari che è un segno di arcaicità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Fece completare il tempio di Luxor; Il tempio romano dedicato a tutti gli dei lat; Resto sacro del tempio di Gerusalemme: Muro del __; Il tempio più famoso dell Acropoli di Atene