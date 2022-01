La definizione e la soluzione di: Stretta lingua di terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISTMO

Significato/Curiosità : Stretta lingua di terra

Madonna del Monte San Giacomo, è costituita da due isolotti un tempo uniti da una Stretta lingua di terra arginata da una palizzata e distrutta da una mareggiata a metà ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

