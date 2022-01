La definizione e la soluzione di: Ha per capitale N Djamena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAD

Significato/Curiosità : Ha per capitale N Djamena

N'Djamena N'Djamena (IPA: [n'??m?n?], in arabo Nigamina ???????) è la capitale e la città più popolata (1.605.696 abitanti nel 2012) del Ciad. Da un punto di vista ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con capitale; djamena; capitale russa; Ha per capitale Tegucigalpa; La capitale dell Arabia Saudita; capitale su un fiordo; Lo Stato africano con capitale N’djamena ; Ha per capita le N'djamena ; Cerca nelle Definizioni