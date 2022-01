La definizione e la soluzione di: Le Furie per i Greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERINNI

Significato/Curiosità : Le Furie per i Greci

Guerra di Troia (sezione Greci) Ermes per ordine di Zeus stesso (secondo alcune versioni, Zeus si era messo d'accordo con Eris). Sentendosi insultata, la dea andò su tutte le Furie e gettò ...

