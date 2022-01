La definizione e la soluzione di: Consentite dai Codici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LECITE

Significato/Curiosità : Consentite dai Codici

Codice identificativo gara seguito ad una gara d'appalto o affidato con una delle altre modalità Consentite dal codice dei contratti pubblici. È costituito da una sequenza di 10 caratteri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con consentite; codici; consentite dal codice; codici per agenti segreti; Così sono i codici costitutivi di un software; codici linguistici usati in specifici gruppi; Con CIN c ABI fra i codici bancari; Cerca nelle Definizioni