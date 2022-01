La definizione e la soluzione di: Un cibo per cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BIADA

Significato/Curiosità : Un cibo per cavalli

Carne di cavallo ma non è mai stato cibo per le popolazioni del Maghreb. La carne equina è vietata dalle leggi dietetiche ebraiche poiché i cavalli non hanno l'"unghia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con cibo; cavalli; Ingordo, avido di cibo ; Gustare un cibo ; cibo in gelatina; Un cibo da sorbire; Mangime per cavalli ; Un animale come cavalli e asini; Si dice di cavalli che soffrono d asma; My Way è stato uno dei suoi cavalli di battaglia; Cerca nelle Definizioni