La definizione e la soluzione di: Battono sui chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARTELLI

Significato/Curiosità : Battono sui chiodi

Picchiotto moderni campanelli. Ne esistono esemplari a forma di uccello che Battono sul chiodo con il becco ed altri che hanno la forma di un leone nell'atto di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

