La definizione e la soluzione di: Può diventare stoccafisso e baccalà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERLUZZO

Significato/Curiosità : Puo diventare stoccafisso e baccala

Baccalà mantecato Il baccalà mantecato è un'emulsione cremosa tipica della cucina veneziana, preparata con stoccafisso e olio. Tale piatto è tradizionalmente servito sui ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

