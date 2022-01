La definizione e la soluzione di: Processo che avviene grazie alla luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FOTOSINTESI

Fotosintesi clorofilliana forma molecolare, avviene per tappe riunibili in due fasi: La fase luce-dipendente (o fase luminosa), dipendente dalla luce; La fase luce-indipendente (o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

Gli stadi d un processo ; processo che permette di asciugare completamente; processo di addormentamento per evitare dolore; processo di creazione di nuove parole; Che non avviene di notte; avviene sul luogo dell'appuntamento; avviene al traguardo; Qualità di ciò che non avviene nel medesimo tempo; Strumento che suona grazie a un rullo; Il capolavoro di Leonardo in Santa Maria delle grazie , a Milano; Si percepisce in vecchiaia grazie ai contributi; Acclamato grazie a un riconoscimento ufficiale; Cavalla ; E vicinissima alla Sicilia; Edgar alla n, l autore de Il gatto nero; Riunito alla madrepatria; Pulite, luce nti; Grossa luce rtola; Chiara e luce nte; Danno luce alla stanza;