La definizione e la soluzione di: Possono essere roche o squillanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VOCI

Significato/Curiosità : Possono essere roche o squillanti

La bella e la bestia timbro roco e profondo (in gergo growl) e voci femminili melodiose e squillanti, e la combinazione di questi due stili vocali è comunemente conosciuta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

