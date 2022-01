La definizione e la soluzione di: Ha per simbolo chimico Hf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AFNIO

Significato/Curiosità : Ha per simbolo chimico Hf

Hf per indicare il fattore umano, nell'analisi di fattori che concorrono al verificarsi di un dato evento (ad es. incidenti aerei) Hf – simbolo chimico dell'afnio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

