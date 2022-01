La definizione e la soluzione di: James, l inventore che dà il nome all unità di misura della potenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : WATT

Significato/Curiosità : James, l inventore che da il nome all unita di misura della potenza

James Watt vapore il lavoro della sua vita. Il watt, l'unità di misura della potenza del Sistema internazionale di unità di misura prende da lui il nome, così come ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

