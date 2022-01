La definizione e la soluzione di: Fiore dai cui semi si può produrre olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIRASOLE

Significato/Curiosità : Fiore dai cui semi si puo produrre olio

Brassica napus (sezione olio) dal Fiore giallo brillante (o bianco a seconda della varietà), appartenente alla famiglia delle Brassicaceae. Viene coltivata per l'utilizzo dei semi molto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

