Soluzione 5 lettere : CLONE

Significato/Curiosità : Copia geneticamente identica

Mitosi grazie al quale da una singola cellula si formano 2 cellule figlie geneticamente identiche alla cellula madre. La mitosi riguarda le cellule somatiche dell'organismo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

