La definizione e la soluzione di: Chiudono presto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TO

Significato/Curiosità : Chiudono presto

Istituto internazionale per la cinematografia educativa (sezione A Roma si Chiudono i battenti) Torlonia, separata dalla residenza privata della famiglia Mussolini, e, ben presto, quella di Roma ne diventò l'unica sede operativa mentre la Villa Falconieri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 gennaio 2022

Altre definizioni con chiudono; presto; Racchiudono le parole dei fumetti; chiudono gli ingressi principali degli edifici; Le scuole che chiudono a tarda notte; Si chiudono per dormire; Non presto ; Tutt altro che presto ; Come le donne che s alzano presto ; È presto ... fuori peso; Cerca nelle Definizioni