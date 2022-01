La definizione e la soluzione di: Uno squit squit ne rivela la presenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOPO

Significato/Curiosità : Uno squit squit ne rivela la presenza

Cosa nostra statunitense (sezione La Commissione) imprigionato nel 1959, morto in carcere nel 1969. 1969-1981 — Philip "Benny squit" Lombardo — ritiratosi nel 1981, morto nel 1987. 1981-2005 — Vincent "Chin" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

