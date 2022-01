La definizione e la soluzione di: Una graminacea simile all orzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AVENA

Significato/Curiosità : Una graminacea simile all orzo

orzo (alimento) L'orzo è un cereale, impiegato come alimento, ottenuto dalle cariossidi dell'Hordeum vulgare (Graminacee), utilizzate come tali oppure trasformate. L'Hordeum ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

