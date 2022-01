La definizione e la soluzione di: Il triangolo con due lati e due angoli uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISOSCELE

Significato/Curiosità : Il triangolo con due lati e due angoli uguali

Criteri di congruenza dei triangoli dei triangoli sono un postulato e due teoremi tramite i quali è possibile dimostrare la congruenza fra triangoli, nel caso alcuni loro angoli o lati siano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

