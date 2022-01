La definizione e la soluzione di: Strumento che suona grazie a un rullo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIANOLA

Significato/Curiosità : Strumento che suona grazie a un rullo

Timpano (Strumento musicale) Il timpano è uno Strumento musicale, uno Strumento a percussione a suono determinato della classe dei membranofoni, della famiglia dei tamburi. Viene ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con strumento; suona; grazie; rullo; Il nome dello strumento a lato; strumento angelico; strumento per fare cerchi; Antico strumento a corde simile alla cetra; Le chitarre suona te dai menestrelli; suona no una chitarra con 4 corde; Si usa suona ndo; Li suona vano i menestrelli; Il capolavoro di Leonardo in Santa Maria delle grazie , a Milano; Si percepisce in vecchiaia grazie ai contributi; Acclamato grazie a un riconoscimento ufficiale; Si espandono nel muro grazie a una vite; Suonavano grazie a un rullo ; Il rullo del tamburo; rullo ... di tamburo; Porte... a rullo ; Cerca nelle Definizioni