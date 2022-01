La definizione e la soluzione di: Lo Stato africano con Porto Said. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EGITTO

Significato/Curiosità : Lo Stato africano con Porto Said

Moroni (Comore) (categoria Capitali di Stato) dall'AeroPorto di Moroni-Principe Saïd Ibrahim. Esiste inoltre un Porto con collegamenti regolari al continente africano e alle altre isole dell'arcipelago ...

