La definizione e la soluzione di: In sostanza— sono uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SA

Altre definizioni con sostanza—; sono; uguali; Molte sono incolte; Si sono svolte dal 23 luglio all 8 agosto dello scorso anno in Giappone; Così sono detti certi professori universitari; Lo sono gli abiti sacerdotali; Aria... senza uguali ; Sono uguali nella carica; Sono uguali nel birillo; Sono uguali nella bambina; Cerca nelle Definizioni