La definizione e la soluzione di: Settore di viaggi e alberghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TURISMO

Significato/Curiosità : Settore di viaggi e alberghi

Turismo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Il turismo è l'insieme di attività e di servizi relativi a viaggi e soggiorni compiuti a scopo ricreativo o di istruzione. Il soggiorno è generalmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con settore; viaggi; alberghi; Impegna il perito settore ; Esposizioni di settore ; Il settore produttivo che fornisce servizi; Così è chiamato il settore dell agricoltura; Ente conosciuto da chi viaggi a per diletto; Lo fissa il viaggi atore; viaggi a su binari; Il wagon di chi viaggi a... dormendo; Complesso alberghi ero; Fondò una famosa catena di grandi alberghi ; Lo spazio per l accoglienza negli alberghi ing; Lo spazio per l accoglienza negli alberghi ing; Cerca nelle Definizioni