La definizione e la soluzione di: Per quella di stomaco è utile il bicarbonato.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACIDITÀ

Significato/Curiosità : Per quella di stomaco e utile il bicarbonato

Digestione (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) infatti bicarbonato di sodio che funge da base e ha la funzione di impedire la corrosione dell'intestino, meno ricoperto da muco in confronto allo stomaco, da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

