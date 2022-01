La definizione e la soluzione di: Organismo vegetale acquatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALGA

Significato/Curiosità : Organismo vegetale acquatico

Plantae (reindirizzamento da vegetale) per la sistematica e l'anatomia, la fisiologia vegetale per il loro funzionamento e l'ecologia vegetale, che studia la distribuzione delle piante e l'effetto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con organismo; vegetale; acquatico; Lo è ogni organismo che ha bisogno di ossigeno; Contiene le informazioni genetiche di ogni organismo ; Un organismo come una pianta o un albero; Tollerabile dall organismo ; Un alcaloide vegetale impiegato come sedativo; Detto di un vegetale di cui esistono esemplari maschili e femminili; Un vegetale come la guaranà; Sostegno vegetale | Venerdì 26 novembre 2021; Animale acquatico ... irritante; Al parco acquatico si scende da quello d acqua; Un rettile acquatico ; Comune uccello acquatico ; Cerca nelle Definizioni