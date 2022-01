La definizione e la soluzione di: Massiccio in Asia Centrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PAMIR

Significato/Curiosità : Massiccio in Asia Centrale

Lista di montagne (sezione Asia) geografico adottato] Le montagne più alte si trovano tutte in Asia e precisamente in Asia Centrale nelle catene dell'Himalaya e del Karakorum. I 14 "ottomila" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

