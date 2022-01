La definizione e la soluzione di: Lasciano filtrare poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPIRAGLI

Significato/Curiosità : Lasciano filtrare poco

Altre definizioni con lasciano; filtrare; poco; Si lasciano ai camerieri; Non si lasciano corrompere; lasciano la scia; I prudenti li lasciano maturare; Si usa per filtrare una minestra; Lasciano filtrare la luce; poco ... altero; Si usano poco in salita; Se è bello, dura poco ; poco ... ospitale;