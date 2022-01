La definizione e la soluzione di: Fune per l ormeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AMARRA

Significato/Curiosità : Fune per l ormeggio

Verricello verricello è una macchina che serve a movimentare pesi tramite l'utilizzo di Fune o catena, esattamente come l'argano. Nella nautica da diporto viene comunemente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con fune; ormeggio; Malaugurati, fune sti; Un tipo di trasporto monofune ; La fune di Tarzan; Film con Hugh Grant: Quattro __ e un fune rale; Protegge dal sole la barca lasciata all ormeggio ; Un grosso cavo per l ormeggio ; Fune da ormeggio ; Colonnina da ormeggio ; Cerca nelle Definizioni