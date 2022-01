La definizione e la soluzione di: Fondo di tini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NI

Significato/Curiosità : Fondo di tini

Campodolcino (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) comunale come unione degli aggregati di Portarezza, Prestone, Pietra, Acero, tini e Corti, tutti dislocati sul Fondo della Valle e ora formanti un continuo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con fondo; tini; In fondo alla via; Resta in fondo ; Molto intenso e profondo ; Sfondo artistico; Cioccolatini ripieni di liquore; Frutti venduti in cestini ; I puntini della pelle; Fu Presidente fra Pertini e Scalfaro; Cerca nelle Definizioni