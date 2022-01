La definizione e la soluzione di: Esterna, marginale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ESTRINSECA

Significato/Curiosità : Esterna, marginale

Costo marginale ricavo marginale. In tali condizioni, l'impresa massimizza il profitto quando il costo marginale risulta crescente e uguale al ricavo marginale. Infatti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con esterna; marginale; Quella esterna non è dipendente; Membrana esterna e trasparente dell occhio; Come i lavori delegati a una ditta esterna ; Copertura esterna all edificio poggiata su colonne; Cucitura marginale ; Una piega marginale ; Cerca nelle Definizioni