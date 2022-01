La definizione e la soluzione di: La dotazione di attrezzi necessari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORREDO

Significato/Curiosità : La dotazione di attrezzi necessari

attrezzi e utensili da officina Gli attrezzi e utensili da officina sono degli strumenti meccanici utilizzati in una officina meccanica; ognuna di esse ne ha ampia dotazione tuttavia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con dotazione; attrezzi; necessari; Pistola elettrica in dotazione alle forze dell ordine; Borsa a tracolla in dotazione ai soldati; Una delle armi in dotazione a Indiana Jones; Armi in dotazione alle Guardie Svizzere; attrezzi taglienti usati dai carpentieri; Casotti per gli attrezzi ; attrezzi per discese sulla neve; Ripostigli per attrezzi da giardino; È necessari o per vivere; Dotare di tutto ciò che è necessari o; Impugnatura necessari a ad aprire una porta; Attrezzo necessari o a fissare e mantenere pezzi; Cerca nelle Definizioni