La definizione e la soluzione di: Dormono in cuccette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARINAI

Significato/Curiosità : Dormono in cuccette

Classe Ohio equipaggio non si devono più condividere le cuccette a turno (Hot bunking) e ognuno dispone quindi se pure in modo limitato di un piccolo spazio proprio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con dormono; cuccette; dormono sopra i caloriferi; dormono su una sola zampa; Relativo a quando tutti dormono ; dormono sui caloriferi; E pieno di cuccette ; Il finestrino delle cuccette ; Il finestrino delle cuccette ; Un furgone turistico con le cuccette ; Cerca nelle Definizioni