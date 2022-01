La definizione e la soluzione di: Come secondo nome va bene anche per un uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MARIA

Significato/Curiosità : Come secondo nome va bene anche per un uomo

Se questo è un uomo Se questo è un uomo è un'opera memorialistica di Primo Levi scritta tra il dicembre 1945 e il gennaio 1947. Rappresenta la coinvolgente ma meditata testimonianza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con come; secondo; nome; bene; anche; uomo; Un animale come cavalli e asini; Gli uccelli come l aquila; Un personaggio come shrek; Erba usata come calmante; Dopo, in un secondo tempo; Lavorano secondo l estro; secondo un... cattivo proverbio, è come il pesce; Un secondo preparato anche con i calamari; Il falso nome che Ulisse diede per ingannare Polifemo; Dà nome a una febbre; Altro nome degli Ungheresi; Il soprannome in Internet; L erogazione di un bene ; Ad essi vogliamo bene ; Un offerta per bene ficenza; Vedono bene anche di notte; Una regina che può essere anche colta; anche quando è a lena può avere il morale altissimo; È detto anche muggine; Blanche tt, popolare diva australiana; Fu un importante uomo politico cinese; Nato a Roubaix il 5 marzo 1949, l imprenditore francese è l uomo più ricco d Europa; L abominevole uomo delle nevi; L 11 ha portato l uomo sulla Luna; Cerca nelle Definizioni