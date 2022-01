La definizione e la soluzione di: Combatteva in trincea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FANTE

Significato/Curiosità : Combatteva in trincea

Guerra di posizione posizione era diventata la guerra di trincea. La guerra di trincea si Combatteva metro per metro, passo per passo: le perdite in una sola battaglia erano altissime ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con combatteva; trincea; combatteva no i visi pallidi; Gladiatore che combatteva su un carro a due ruote; La combatteva l'Inquisizione; Vi combatteva no i gladiatori; trincea improvvisata, riparo durante la sommossa; Può essere di trincea , lampo... o fredda; L'attacco a una trincea ; Un soldato in trincea ; Cerca nelle Definizioni