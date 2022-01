La definizione e la soluzione di: Cadere in deliquio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SVENIRE

Significato/Curiosità : Cadere in deliquio

Estasi di santa Teresa d'Avila mistica in termini di pulsione erotica che si esprime sublimandosi nel deliquio dell'afflato spirituale, ha condotto la critica a sottolineare in quest'opera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

