La definizione e la soluzione di: Aveva i Cral sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENAL

Significato/Curiosità : Aveva i Cral sigla

Università politecnica della Catalogna Valoracions CRAE - Centre de Recerca de l'Aeronà utica i de l'Espai Cral - Centre de Recerca i Serveis per a l'Administració Local CREB - Centre de Recerca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con aveva; cral; sigla; Lama: aveva autorità sul Tibet; aveva no il cimiero; La moda che aveva il suo regno in Carnaby Street; aveva no due mani e quattro zampe; Senso dominante di composta e severa sacral ità e devozione; Aveva i cral ; Cippo sepolcral e; Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcral i; Fondo monetario internazionale sigla ; Associa librai antiquari sigla ; sigla con Cisl e Cgil; sigla dell ex mercato comune europeo; Cerca nelle Definizioni