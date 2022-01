La definizione e la soluzione di: Aumenta ogni anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Significato/Curiosità : Aumenta ogni anno

Terremoto e maremoto dell'Oceano Indiano del 2004 circa 3 µs. In ogni caso, per via degli effetti dovuti alle azioni tra la Terra e la Luna, la lunghezza di una giornata Aumenta ogni anno di circa 15 µs ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con aumenta; ogni; anno; aumenta to... come certi prezzi; Si dice per aumenta re; aumenta re al massimo le proporzioni; Più aumenta e più induce ad alleggerirsi; ogni castello ne ha una; Perfidi oltre ogni dire; Prescinde da ogni idea religiosa; La fine di ogni monologo; Si sono svolte dal 23 luglio all 8 agosto dello scorso anno in Giappone; La domenica non vanno in autostrada; Hanno il cervello in fumo; La fanno i pendolari; Cerca nelle Definizioni