La definizione e la soluzione di: Attrezzi taglienti usati dai carpentieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASCE

Significato/Curiosità : Attrezzi taglienti usati dai carpentieri

Personaggi dei Puffi fare luce all'interno delle grotte. Ha sempre con sé una corda e altri Attrezzi utili al suo scopo. Appare nella breve storia recente “Il draghetto rosa” ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con attrezzi; taglienti; usati; carpentieri; Casotti per gli attrezzi ; attrezzi per discese sulla neve; Ripostigli per attrezzi da giardino; I ripostigli per gli attrezzi da giardino; Sono taglienti ; Arnesi taglienti ; Molto taglienti ; Affilate, rese taglienti ; Luogo in cui si acquistano oggetti vecchi e usati ; L accusati vo di io; Treni del periodo fascista usati fino al 1980; Autocarri usati per trasporto merci o traslochi; La usano i carpentieri ; Arnesi dei carpentieri ; Cerca nelle Definizioni